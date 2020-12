Politie gebruikt flitsgranaten om man aan te houden in zorginstelling

De politie heeft in een woonlocatie voor mensen met een verstandelijke beperking in Schijndel een man aangehouden die ernstig verward gedrag vertoonde.

Bij de arrestatie gebruikte de politie flitsgranaten. Daarom waren in en rond het huis enkele knallen te horen.

"De man wilde niet meewerken en daarom hebben we uiteindelijk de Dienst Speciale Interventies ingezet", zegt de politie, die verder niet wil uitweiden over wat de man precies deed. "Met flitsgranaten is geprobeerd om de man te desoriënteren. De knallen hebben tot wat tumult in de buurt geleid."