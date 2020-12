Wie demonstreerden maandag onder het Torentje van Rutte?

Knura zag onder de demonstranten niet de personen die eerder dit jaar politici zoals Pieter Omtzigt lastigvielen. Wel zag hij 'gele hesjes'. "Die vielen me op. Het is een groep mensen in wisselende samenstellingen. Sommigen zijn echt aanhangers van complottheorieën, anderen zijn oprecht ongerust zijn over de lockdown. Een deel begrijpt de maatregelen niet door verkeerde informatie. Of ze wantrouwen de overheid."

Het 'WWG1WGA' onderaan deze oproep staat voor 'where we go one, we go all' en is een leus van de uit de VS overgewaaide complottheorie QAnon.

Op sociale media reageerden veel Nederlanders met afkeur op het initiatief voor het lawaaiprotest tijdens de toespraak van Rutte. Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling noemde de demonstranten op Twitter "respectloze dwazen".