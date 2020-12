Wie demonstreerden gisteren onder het Torentje van Rutte?

Het geluid was niet te missen voor de 8,4 miljoen mensen die de toespraak van Rutte keken. Rutte verwees ook kort naar de betogers door te zeggen: "Corona is geen onschuldige griep, zoals sommigen hierbuiten denken."

Het wordt omschreven als de 'potten- en pannendemonstratie': tijdens de toespraak van premier Rutte was tot in de huiskamer het lawaai van demonstranten te horen die zich verzetten tegen de coronamaatregelen.

"Het is een groep met veel bekende gezichten", aldus Sander Knura van de regionale zender Omroep West, die als verslaggever meerdere anti-coronademonstraties heeft gevolgd. "Ze komen niet uit de Viruswaarheid/Viruswaanzin-hoek. Dit is een andere groep, misschien iets radicaler. Ze laten zich iets minder snel wegsturen."

Knura zag onder de demonstranten niet de personen die eerder dit jaar politici zoals Pieter Omtzigt lastigvielen. Wel zag hij 'gele hesjes'. "Die vielen me op. Het is een groep mensen in wisselende samenstellingen. Sommigen zijn echt aanhangers van complottheorieën, anderen zijn oprecht ongerust zijn over de lockdown. Een deel begrijpt de maatregelen niet door verkeerde informatie. Of ze wantrouwen de overheid."

De demonstranten vinden elkaar via sociale media. "Voornamelijk in Telegram-groepen. Daar worden de acties ook besproken", aldus de verslaggever.

Een oproep in een Telegram-groep gisteren: