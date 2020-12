IC-medewerkster: 'Mijn verpleegstershart brak toen ik lekker shoppende mensen zag'

IC-verpleegkundige Karin van der Staak van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg is blij met de harde lockdown. "Toen ik die beelden zag dat mensen lekker aan het shoppen waren, zoals met Black Friday. Als persoon snap ik het, maar mijn verpleegstershart brak gewoon", zegt ze in Nieuws en Co op NPO Radio 1.

"Want ik zag mensen heel dicht op elkaar lopen en wij zijn echt heel hard aan het werk." Dat was ook vandaag weer het geval. De intensive care lag al vol en er kwamen drie coronapatiënten bij. "Andere patiënten moesten er heel snel uit om plaats te maken voor de volgende coronapatiënt."

Die komen vaak pratend binnen. "Wel met een beetje een laag zuurstofgehalte. Daarna is het als een kaartenhuis dat instort." Hoewel er nu veel meer over covid-19 bekend is, heeft Van der Staak toch niet het gevoel dat zij heel veel meer kan betekenen voor patiënten. "We hebben wel kennis opgedaan in de eerste golf. Daardoor gaan mensen sneller in buikligging, dat helpt ze."

Schouders eronder

Het Tilburgse ziekenhuis heeft besloten om de IC uit te breiden. Nu is er ruimte voor 32 patiënten, vanaf morgen kan het ziekenhuis 37 IC-patiënten verzorgen. Dat betekent wel dat er vier operatiekamers dicht moeten. Het gaat dus ten koste van de reguliere zorg.

Ook worden patiënten in deze tweede golf overgeplaatst naar onder meer Leeuwarden, Sittard en Goes. "We zeiden in de koffiekamer tegen elkaar: 'Daar gaat 'ie weer'." Het overplaatsen wordt steeds lastiger omdat andere ziekenhuizen ook vol komen te liggen.

Het is aanpoten, ook omdat collega's ziek zijn of nog herstellen. "Maar we krijgen veel hulp van anesthesiemedewerkers en van de operatiekamers. Van der Staak hoopt dat de lockdown effectief zal zijn. Zij kijkt er, zowel qua werk als privé, naar uit dat er weer meer ruimte komt. Maar ze verwacht het vol te houden. "We doen dit met zijn allen. We zetten de schouders er weer onder en gaan ervoor."