Debuut De Vries in F1-auto, meteen in die van Hamilton: 'Van andere planeet!'

Een bijzondere dag voor Nyck de Vries. De Nederlandse autocoureur reed voor het eerst in een Formule 1-bolide en mocht meteen plaatsnemen in de snelste wagen. Namelijk in de Mercedes van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

De 25-jarige De Vries werd vorig jaar kampioen in de Formule 2 en rijdt sindsdien voor Mercedes in de Formule E, de raceklasse voor elektrische wagens. Tijdens de 'Young Driver Test' van vandaag schoof hij wat stoeltjes door.

"Wat een waanzinnige auto, hij is echt van een andere planeet", sprak een vrolijke De Vries na zijn rondes op het circuit in Abu Dhabi. "Ik was verbaasd over hoe snel ik mij comfortabel erin voelde."