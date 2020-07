Wekdienst 6/7: Lijsttrekkers CDA in debat • Viruswaanzin minuut stil voor vrije pers

Goedemorgen! De kandidaten voor het lijsttrekkerschap van het CDA gaan vanavond met elkaar in debat. En de actiegroep Viruswaanzin demonstreert vandaag op het Mediapark, bij de Volkskrant en het AD.

Er staat vandaag nog een forse westenwind. Het is wisselend bewolkt en verspreid kan er een bui vallen. De temperatuur ligt vanmiddag tussen de 18 en 20 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig met van tijd tot tijd een bui en een middagtemperatuur rond 20 graden.

Ga je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De kandidaten voor het lijsttrekkerschap van het CDA gaan met elkaar in debat. Om 20.00 uur staan Hugo de Jonge, Mona Keijzer en Pieter Omtzigt tegenover elkaar in Media Plaza in de Utrechtse Jaarbeurs.

Onderzoekers geven vanavond een toelichting op het rapport over een 25-jarige statushouder die verdacht wordt van het doodsteken van een 18-jarige fietser in Oss, in april. Volgens het rapport was de begeleiding van de statushouder onvoldoende.

Actiegroep Viruswaanzin is van plan om actie te voeren op het Mediapark in Hilversum, bij de Volkskrant in Amsterdam en het AD in Rotterdam. Ze verwijten de media een gebrek aan eerlijke en kritische journalistiek.

En de Dalai Lama lanceert op z'n verjaardag een cd met boeddhistische mantra's op muziek; de Tibetaanse geestelijk leider wordt 85.

Wat heb je gemist?

Australië neemt een ingrijpende maatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en sluit de grens tussen de deelstaten New South Wales en Victoria. De vorige keer dat dat gebeurde was in 1919, vanwege de uitbraak van de Spaanse griep.

De maatregel gaat in de nacht van dinsdag op woensdag in en geldt voor onbepaalde tijd. Mensen die tussen de deelstaten willen reizen, moeten een vergunning aanvragen.

In Victoria werden de afgelopen 24 uur 127 besmettingen geregistreerd.

Ander nieuws uit de nacht:

'AED-netwerk is uitgebreid, maar nog niet dekkend': volgens de Hartstichting zijn er nog 1775 zones in Nederland waar geen AED binnen 500 meter hangt, mocht iemand er een hartstilstand krijgen

Coronamaatregelen Suriname versoepeld, behalve in het oosten: de Surinaamse autoriteiten zeggen dat ze de situatie in het grootste deel van het land onder controle hebben.

Verrassing bij verkiezingen Kroatië: regeringspartij HDZ boekt ruime overwinning: de centrumrechtse partij spreekt van een van de grootste overwinningen in de geschiedenis van de HDZ.

En dan nog even dit:

Tijdens de coronacrisis zijn meer meldingen gedaan van overlast door plaagdieren. Tot en met juni van dit jaar ontving het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen 1903 meldingen. In dezelfde periode in 2019 waren dat 1235 meldingen.

"Mensen zijn meer thuis geweest vanwege corona en deden daarom vaker een melding", zegt de directeur van het centrum, Bastiaan Meerburg. "Daarnaast lieten dieren veranderende gedragspatronen zien wegens de lockdown-situatie. Ratten die bijvoorbeeld bij een fastfoodrestaurant zaten, moesten ineens elders hun voedsel bijeen scharrelen toen de restaurants gesloten waren."

Het centrum werd het meest gebeld over ratten-overlast. Op afstand volgen de klachten over mieren, wespen, muizen en steenmarters.