Nieuwe test spoort vroeg zwangerschapsvergiftiging op

Onderzoekers van Amsterdam UMC hebben een test ontwikkeld waarmee men vroeg in de zwangerschap kan zien of een vrouw zwangerschapsvergiftiging krijgt. Het gaat om een bloedtest in de fase waarin iemand nog geen klachten heeft.

Een hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap kan leiden tot zwangerschapsvergiftiging. In Nederland heeft 1 tot 5 procent van de zwangere vrouwen hiermee te maken. De oorzaak is niet bekend. Meestal komen de klachten rond de twintigste week. De symptomen kunnen geleidelijk of heel plotseling ontstaan.

Voorspelling in eerste trimester

Met de nieuwe bloedtest van het UMC konden onderzoekers uit een groep van 161 zwangeren al in het eerste trimester correct voorspellen dat vier van hen later een zwangerschapsvergiftiging zouden krijgen.

De nieuwe bloedtest is een variant op de prenatale NIPT-test, waarbij in het bloed wordt gezocht naar erfelijke afwijkingen. In plaats van analyse van het dna zoals bij de NIPT, kijkt deze nieuwe test in het bloed naar het rna.

De test zal nu grootschalig op meerdere locaties worden geprobeerd in de praktijk.