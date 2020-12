KNVB-beker: Excelsior en PEC Zwolle in evenwicht • straks Emmen-Groningen

We zeiden het al: Pelle Clement was dicht bij de eerste goal van deze bekeravond en de middenvelder, voor het eerst dit seizoen in de basis na lang blessureleed, blijft gretig jagen op de 1-0.

Na zijn kopbal op de lat in de twaalfde minuut, schiet Clement vanaf de rand van het zestienmetergebied twee keer op doel. Beide schoten worden echter geblokt.

Tussenstand: 0-0