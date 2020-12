Houdt Emmen stand tegen Groningen en krijgen we opnieuw een bekerstunt?

Jan Vertonghen had bijna een jaar lang last van zijn hoofd, nadat hij een hersenschudding had opgelopen in de Champions League-wedstrijd van zijn toenmalige club Tottenham Hotspur tegen Ajax in 2019. Dat onthult de verdediger bij het Belgische Sporza. "Dit is de eerste keer dat ik er over praat."

De Belgische international, nu actief voor het Portugese Benfica, botste destijds met ploeggenoot Toby Alderweireld: "Veel mensen weten het niet, maar ik heb daar heel lang heel veel last van gehad: hoofdpijn en duizeligheid. Dit is nu de eerste keer dat ik het zeg. Ik had niet mogen doorspelen. Omdat ik dat wel deed heb ik er negen maanden de gevolgen van ondervonden. Dat is al die tijd ten koste van mijn spel gegaan."

"Ik wist gewoon niet wat ik moest doen. Het was wedstrijd na wedstrijd en training na training. Elke keer was er een nieuwe impact", aldus Vertonghen, die in het verleden ook voor Ajax uitkwam. "Toen kwam die lockdown en heb ik twee maanden kunnen rusten. Pas daarna was het beter."