Drievoudig wereldkampioen Totilas overleden, dressuurpaard werd 20 jaar

Gal zette Totilas sinds 2008 in bij wedstrijden en samen regen ze al snel de successen aaneen. De combinatie pakte op de EK van 2009 twee keer goud en op de WK van 2010 in Lexington volgde er zelfs drie keer goud.

Totilas, het dressuurpaard waarmee Edward Gal zoveel successen vierde, is overleden. De zwarte hengst is 20 jaar geworden.

Vorig jaar maakten we deze reportage over Totilas, die toen even terug was in Nederland.