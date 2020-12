Handbalsters winnen ruim van Roemenië en spelen vrijdag om vijfde plek

Nederland begon goed aan het duel met Roemenië, dat op de vorige twee EK's nog vijfde en vierde werd maar dit toernooi alleen van Polen had gewonnen. Mede door drie goals van de jonge Bo van Wetering liep Oranje snel uit naar 5-1. Met acht treffers was de talentvolle linkerhoekspeelster de uitblinkster aan Nederlandse kant.

Enkele uren later won Kroatië met 23-20 van Duitsland en dat was goed nieuws voor Oranje. Kroatië gaat als de nummer twee van de groep naar de halve finales en Nederland speelt nog om plaats vijf. De kans op de halve finales was voor Nederland maandagavond al verdampt .

De Nederlandse handbalsters hebben op het EK in Denemarken hun laatste duel in de hoofdronde gewonnen. Roemenië werd met 35-24 verslagen.

Nederland kende echter net als in de voorgaande wedstrijden slordige fases waardoor Roemenië tot de rust redelijk in het spoor bleef.

Danick Snelder was blij met het resultaat van Oranje én dat van Kroatië. "We hebben laten zien dat we voor die vijfde plek willen spelen. Het is mooi voor ons dat Kroatië ook zijn plicht heeft gedaan."

De wedstrijd op vrijdag is belangrijk voor de handbalsters, aldus Snelder. "Voor het gevoel in de groep en om te laten zien dat we niet opgeven. Nu krijgen we vrijdag nog een kans om te laten zien waar we staan."

Van Wetering: 'Ging wel lekker'

Van Wetering, die werd uitgeroepen tot beste speelster van de wedstrijd, was na afloop nuchter over haar sterke spel: "Het ging wel lekker. We hebben met veel snelheid gespeeld en dat vind ik wel fijn. Ik kreeg ook veel kansen en die heb ik zoveel mogelijk afgemaakt."