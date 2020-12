Handbalsters winnen ruim van Roemenië en houden zicht op vijfde plek

De Nederlandse handbalsters hebben op het EK in Denemarken hun laatste duel in de hoofdronde gewonnen. Roemenië werd met 35-24 verslagen, waardoor Oranje zicht houdt op de vijfde plaats. De kans op de halve finales was maandagavond al verdampt.

Nederland begon goed aan het duel met Roemenië, dat op de vorige twee EK's nog vijfde en vierde werd maar dit toernooi alleen van Polen had gewonnen. Mede door drie goals van de jonge Bo van Wetering liep Oranje snel uit naar 5-1. Met acht treffers was de talentvolle linkerhoekspeelster de uitblinkster aan Nederlandse kant.

Nederland kende echter net als in de voorgaande wedstrijden slordige fases waardoor Roemenië in het spoor bleef. Toen Oranje de marge na rust had uitgebreid naar zeven, was het duel gespeeld.