'Grootste deel pakketpunten in winkels blijft open'

Boekwinkels, bouwmarkten en sigarenzaken hebben vandaag gedwongen hun deuren gesloten. Maar de pakketpunten in het grootste deel van die winkels blijft open, terwijl het de ondernemers nauwelijks iets oplevert.

"Het is goedkoper om dicht te gaan", zegt Eric Herni, eigenaar van boekwinkel The Read Shop in Almere Haven. Toch is zijn winkel open voor pakketklanten. "De opbrengst van de pakketten zelf is centenwerken, niet eens genoeg om de stroom te betalen."

60 euro voor drie uur

Wat helpt is een extra vergoeding tijdens de lockdown. "PostNL geeft mij tot in ieder geval 18 december 20 euro per uur om open te blijven", zegt Herni. Concurrent DHL betaalt niet-essentiële winkels met DHL-afhaalpunten 60 euro per dag om minimaal drie uur open te blijven.

"Dat is een van de redenen dat het grootste deel van onze pakketpunten open blijven", zegt een woordvoerder van DHL. Hoeveel punten precies dichtgaan, weet DHL nog niet. "Alle punten in supermarkten blijven natuurlijk open. En in niet-essentiële winkels blijft ook meer dan de helft open. Dat is genoeg om ons landelijk netwerk in stand te houden."

Klanten kwijt

Een andere reden om open te blijven is de binding met de klanten. "Die paar klanten die binnenkomen voor pakketten, zijn wel mijn klanten", zegt Herni. Met hen kon hij nog een praatje maken.

Toch steekt het. "Vanochtend was er een klant die een boek wilde kopen. Toen ik hem vertelde dat dat niet mag, werd hij boos op ons. Hij zei: nou dat is dan jammer voor jullie, dan koop ik het wel online. De man komt dat pakketje hier morgen ophalen en ik ben mijn klant kwijt aan een webwinkel." Herni kijkt het nog tot het weekend aan en besluit dan of hij zijn pakketpunt misschien toch nog sluit.

Gamma en Karwei dicht

Andere winkels hielden hun pakketpunt juist vandaag dicht en gaan mogelijk de komende dagen weer open. "We willen eerst uitzoeken hoe we dit veilig en verantwoord kunnen doen. We willen niet dat er enorme rijen ontstaan", zegt een woordvoerder van het moederbedrijf van Gamma en Karwei.

Die winkels hebben samen ongeveer driehonderd PostNL-punten die vandaag allemaal dicht waren. Dat betekent dat klanten bij 8 procent van alle PostNL-punten geen pakketen konden brengen of ophalen. Of er nog meer gesloten waren kan PostNL nog niet zeggen.

De PostNL-punten in ruim 200 winkels van Bruna, AKO en The Read Shop waren vandaag wel open. De honderden franchisenemers van deze ketens - zoals de The Read Shop in Almere Haven - mochten zelf beslissen of ze hun pakketpunt openen.