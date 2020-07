Meer meldingen van overlast plaagdieren, vermoedelijk door coronacrisis

Het bestrijden van overlast van plaagdieren is van groot belang, benadrukt de KAD-directeur. "Dat blijkt ook uit onderzoek van de WHO. Wie leeft in een omgeving met veel plaagdieren, ervaart verminderd welbevinden en soms ook psychische klachten." En daarnaast kunnen plaagdieren zoals ratten ziekteverwekkers bij zich dragen. "Van covid-19 weten we dat nog niet, maar dat zou wel kunnen."

Ook vermoedt hij dat niet alle bedrijven tijdens de lockdown hun plaagdierbeheerser hebben laten komen waardoor er nu meer overlast is. Verder kan de toegenomen aandacht voor plaagdieren in de media een rol spelen, denkt Meerburg. Dat kan ertoe leiden dat mensen eerder bereid zijn meldingen te doen.

In het eerste halfjaar van 2020 is er meer melding gedaan van overlast van plaagdieren. Tot en met juni ontving het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) 1903 meldingen. In dezelfde periode in 2019 waren dat 1235 meldingen.

Hoewel in deze cijfers al een toename is te zien, ligt de werkelijke overlast waarschijnlijk nog veel hoger. Maar daar is al jaren niet voldoende zicht op. "Het beleid voor plaagdierbeheersing is veel te versnipperd. Het ligt bij vier verschillende ministeries, maar wie nu precies voor het totaal verantwoordelijk is, is onduidelijk", zegt Meerburg.

Gemeenten kunnen volgens hem meer doen. Zo zijn er nu geen duidelijke richtlijnen. "Op dit moment maakt het erg uit waar je woont wanneer je last hebt van plaagdieren. De ene gemeente is er erg druk mee, terwijl de andere er niet veel aan doet."

Hij verwijst naar een aangenomen motie in de Tweede Kamer uit 2014 waarin gepleit wordt voor meer coördinatie om overlast van plaagdieren tegen te gaan. "We zijn nu heel wat jaren verder, maar er is eigenlijk niets veranderd. Daar maak ik me echt zorgen over. We kunnen overlast veel beter beheersen dan we nu doen."

Het KAD vraagt daarom om een meer gecentraliseerde aanpak van plaagdierbeheersing. Het centrum wil dat er één verantwoordelijk ministerie komt en dat gemeenten overlast gaan registreren en inwoners beter gaan voorlichten. "Hoe beter we overlast in kaart kunnen brengen, hoe beter we dierplagen kunnen voorkomen en beheersen."