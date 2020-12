Kuipers: verloven zorgpersoneel zullen moeten worden ingetrokken

De instroom in de ziekenhuizen neemt dermate toe, dat er toch weer extra zorgpersoneel moet worden ingezet met de feestdagen. In het huidige tempo is voor het eind van het jaar het aantal covidpatiënten in de tweede golf dat van de eerste gepasseerd.

Dat zei Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, op zijn wekelijkse persmoment. Hij wees erop dat de bezetting van de ziekenhuizen wekenlang met zo'n 8 procent tot 10 procent daalde. Was die lijn doorgetrokken, dan zouden er tegen de jaarwisseling nog zo'n 1200 mensen met covid-19 in Nederlandse ziekenhuizen zijn opgenomen.

Inmiddels echter is de groei van het aantal besmettingen ook in de ziekenhuizen goed terug te zien. Het totaal aantal opgenomen covid-patiënten loopt nu tegen de 2000 en stijgt iedere dag. Het aantal IC-opnames is volgens Kuipers ongeveer 30 per dag; tien keer hoger dan de streefwaarde. Hij voorspelde dat binnen een aantal weken sommige eerstehulpposten weer vol raken en ambulances tijdelijk moeten uitwijken naar andere ziekenhuizen.

De stijging van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen gaat nu sneller dan de daling, zegt Kuipers: