Promes vrijgelaten na verdenking steekpartij, nog niet in Ajax-selectie

De voetballer mag een eventueel proces in vrijheid afwachten, zegt het OM in een tweet, waarbij de naam van Promes overigens niet wordt genoemd. Hij blijft wel verdachte. Volgens het OM zijn er wel degelijk aanwijzingen dat hij bij de steekpartij betrokken was en wordt dat nader onderzocht.

Promes werd zondag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij . Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid. "Promes heeft de politie gevraagd de zaak uit te zoeken door het horen van getuigen, hetgeen ook door de raadslieden aan het openbaar ministerie is verzocht", schrijft zijn advocate Manon Aalmoes in een reactie.

In Studio Voetbal bogen Arno Vermeulen, Ibrahim Afellay, Theo Janssen en Pierre van Hooijdonk zich over de arrestatie van Quincy Promes:

Hoewel hij in principe weer beschikbaar is, zit Promes niet bij de wedstrijdselectie van Ajax voor het bekerduel met FC Utrecht, van woensdagavond. De Amsterdamse club stelt zich terughoudend op in de kwestie.

"Wat we zondag al zeiden: hij wordt beschuldigd, maar dat wil niet zeggen dat hij schuldig is. Het spreekt voor zich dat er eerst een gesprek met Quincy zal plaatsvinden en daar gaan we nu niet op vooruitlopen", stelt Ajax in een reactie.

Neef Promes slachtoffer

De steekpartij vond plaats in Abcoude in juli. Het slachtoffer was een neef van Promes, die na een schermutseling in zijn knie zou zijn gestoken.

De politie kreeg pas maanden later te horen over het incident, waarna een onderzoek werd gestart en Promes werd aangehouden.