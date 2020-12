Ajax-speler Promes vrijgelaten na verdenking steekpartij

Voetballer Quincy Promes is vrijgelaten. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er geen gronden om de rechter-commissaris te vragen de 28-jarige Ajax-voetballer en Oranje-international langer vast te houden.

Promes werd zondag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid. Hij was op dat moment niet ter plaatse, zei de advocaat van Promes eerder.

De voetballer mag een eventueel proces in vrijheid afwachten, zegt het OM vandaag in een tweet, waarbij de naam van Promes overigens niet wordt genoemd. Hij blijft wel verdachte. Volgens het OM zijn er wel degelijk aanwijzingen dat hij bij de steekpartij betrokken was en wordt dat nader onderzocht.

De steekpartij vond plaats in Abcoude in juli. Het slachtoffer was een neef van Promes, die na een schermutseling in zijn knie zou zijn gestoken.

De politie kreeg pas maanden later te horen over het incident, waarna een onderzoek werd gestart en Promes werd aangehouden.