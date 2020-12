Koeman: 'Supporters moeten accepteren dat we niet alles kunnen winnen'

Tijd voor de nieuwe realiteit. Supporters van FC Barcelona zullen moeten leren dat de ploeg niet iedere wedstrijd meer als favoriet ingaat. Dat zegt Ronald Koeman aan de vooravond van het duel met koploper Real Sociedad, woensdagavond in Camp Nou.

"De druk is hier enorm, iedereen eist dat je elke wedstrijd weet te winnen", zei Koeman. "Maar de situatie van de club is momenteel anders en men moet accepteren dat we niet altijd kunnen winnen."

Achtste plaats

De prestaties van Barcelona in de Spaanse competitie vallen tot dusver tegen. Koeman staat met zijn ploeg achtste in La Liga en heeft slechts vijf van de elf gespeelde wedstrijden gewonnen.

"We kunnen tot nu toe niet tevreden zijn met onze resultaten. We hebben wedstrijden verloren die we niet hadden mogen verliezen. We proberen dingen te verbeteren en het resultaat dat we onlangs behaalden was erg belangrijk", aldus Koeman, refererend aan de 1-0-overwinning op Levante.

"Het team werkte hard en toonde een goede instelling. Ik hoop dat de drie punten ons de gemoedsrust geven die we nodig hebben voor de wedstrijd van woensdag."