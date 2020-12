Forum voor Democratie krijgt mogelijk boete

Forum voor Democratie krijgt mogelijk een boete van 25.000 euro, omdat de partij niet aan de vereisten heeft voldaan voor de financiële verantwoording. Partijen moeten elk jaar een financieel verslag bij het ministerie van Binnenlandse Zaken indienen, met een verklaring van een accountant.

De 'Commissie toezicht financiën politieke partijen' constateert dat er al drie jaar tekortkomingen zijn bij de verantwoording van Forum. Net als de commissie vindt minister Ollongren het ernstig dat zij niet kan vaststellen of de subsidies aan de partij juist zijn toegekend, ook omdat de accountant geen oordeel kon geven over het ledental van de partij per 1 januari 2019.

Ollongren gaat de Auditdienst Rijk vragen ook over 2019 een 'review' uit te voeren bij de accountant van Forum. Over 2018 is dat ook al gebeurd. En ze doet ook een melding bij de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants en de Autoriteit Financiële Markten.

Subsdie verlaagd

Mocht dit onvoldoende effect sorteren, neemt ze het opleggen van een bestuurlijke boete van 25.000 euro boete "in serieuze overweging", schrijft ze aan de Tweede Kamer. Over het ledental heeft ze nog eens navraag gedaan bij de accountant van Forum. Omdat het door de accountant vastgestelde aantal lager was dan het ledental in de oorspronkelijke subsidieaanvraag, wordt de subsidie aan Forum verlaagd.

Volgens Forum is de financiële administratie inmiddels op orde gebracht.

Ook bij andere politieke partijen zijn onvolkomenheden vastgesteld, maar die hebben tot nu toe nog niet geleid tot dreigende boetes of het verlagen van subsidies.