RIVM: aantal besmettingen deze week met minstens 36 procent toegenomen

In een week tijd zijn er 58.412 nieuwe positieve testen bij het RIVM gemeld. Een week daarvoor waren dat er 43.103. Dat is een toename van 36 procent.

De afgelopen week werden er bij de GGD'en bijna 470.000 testen afgenomen. Dat zijn 130.000 testen meer dan een week eerder.

Van de mensen die getest werden, waren er ook meer positief. Het percentage positieve testen steeg van 11,7 procent naar 12 procent.

Het R-getal (het getal dat aangeeft hoeveel mensen besmet worden door één persoon) is ook weer gestegen. Op 20 november was het iets boven de 1. Op 27 november was het 1,24. Zodra het boven de 1 is neemt het aantal besmettingen exponentieel toe.