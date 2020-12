Na twee maanden oefenen gaan volleyballers Lycurgus eindelijk weer het veld in

Nog een coronatest vandaag en dan mogen de volleyballers van Lycurgus eindelijk weer een wedstrijd spelen. In Moskou is het Roemeense Arcada Galati de tegenstander voor een plek in de kwartfinales van de CEV Cup, de tweede Europese clubcompetitie.

Voor trainer Arjan Taaij is het afwachten hoe de eerste wedstrijd in maanden uitpakt: "We zijn fit, maar ik ben nieuwsgierig of we in staat zijn om al die trainingsarbeid om te zetten naar een situatie die we maanden niet hebben kunnen trainen."

Twee maanden heeft de ploeg alleen kunnen oefenen, in kleine groepjes van vier man, op anderhalve meter afstand. Het was aanpassen, maar de sporters waren allang blij dat ze weer konden trainen. Taaij: "We moeten zoveel als het kan 1,5 meter afstand houden. Je kunt wat serveren en passen, maar niet in een spelcontext. Dat maakt het ingewikkeld. Maar goed, we grijpen de kans om naar Rusland te gaan met beide handen aan."

Uitzondering voor topsport

De eredivisie in Nederland ligt nog stil, maar gisteren werd duidelijk dat de aangekondigde versoepeling voor de topsport door mag gaan. Dat betekent dat topsporters vanaf 17 december weer 'gewoon' mogen trainen. De volleybalcompetitie wordt naar verwachting in januari weer opgestart.