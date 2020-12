Oostende zet keeper Ondoa op straat na coronafeestje thuis

De Belgische voetbalclub KV Oostende heeft per direct keeper Fabrice Ondoa ontslagen. De 24-jarige Ondoa, die ook uitkomt voor de nationale ploeg van Kameroen, had thuis een coronafeestje georganiseerd.

Tijdens de nacht van zaterdag op zondag werd er melding gemaakt van een illegaal feest in het appartementencomplex van de keeper. Toen de politie ter plaatse kwam, werden de agenten verbaal belaagd. Er werden elf boetes uitgeschreven.

Egoïstisch en onverantwoord gedrag

"Als voetbalclub kunnen wij dergelijk egoïstisch en onverantwoord gedrag niet tolereren", zei voorzitter Gauthier Ganaye. "We zijn opgelucht dat wij tot nu toe nog geen enkele coronabesmetting gehad hebben en we doen er ook alles aan om dat zo te houden. Daarom wijzen we onze spelers steevast op hun plichten en zij nemen ook hun verantwoordelijkheid."

Ondoa, afkomstig uit de jeugdopleiding van FC Barcelona, speelde sinds 2018 voor KV Oostende.