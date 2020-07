Den Haag ontvangt koningin Wilhelmina feestelijk

nationaal archief

Een feestelijke thuiskomst na een lange oorlogsperiode. Koningin Wilhelmina bezocht voor het eerst na de bezetting haar stad Den Haag. Ter gelegenheid van de terugkeer van de vorstin was de hele stad versierd. Overal hingen rood-wit-blauwe vlaggenlijnen en zwaaiden mensen met oranje vlaggetjes. De motregen die uit de hemel viel, hield hen niet tegen in hun enthousiasme. Tienduizenden mensen waren op de been om de vorstin te zien. Rond het middaguur maakte Wilhelmina haar opwachting aan de Laan van Nieuw Oost-Indië. Daar werd ze verwelkomd door een erewacht van de Irenebrigade en de Binnenlandse Strijdkrachten, gevolgd door een warm welkom van burgemeester De Monchy. Dit was het startschot voor een feestelijke tour door Den Haag.

Vervolgens reed ze met haar gevolg een lange route richting Paleis Noordeinde. De vorstin zat tijdens de tocht in een koninklijke auto vergezeld door haar adjudanten Peter Tazelaar en Erik Hazelhoff Roelfzema. Vanuit haar voertuig wuifde ze naar alle mensen die langs de weg stonden te zwaaien. De tocht was extra lang zodat alle belangstellenden een glimp van Wilhelmina konden opvangen. En dat deden de inwoners van Den Haag massaal. Op sommige plekken werd de menigte zo enthousiast dat de politie ze amper in de toom kon houden. "Een tijdsbeeld gaf de stoet te zien", vertelt Wilhelmina over haar rondrit. "Achter mijn auto kwam een rij overvolle auto's in alle mogelijke kleuren en van allerlei model. Natuurlijk had de bezetter mijn auto's gestolen en dus was veel nog geleend."

Wilhelmina rijdt door Den Haag - NOS

Den Haag is niet de eerste stad die de vorstin aandoet sinds haar terugkeer in Nederland. Zo ging ze eerder naar de zwaar getroffen steden Breda, Amsterdam, Nijmegen en Arnhem. "Ik bezocht de plekken waar het hardst gevochten was", zegt ze over deze keuze. "Het weerzien met deze steden was meer dan droevig. Wat had de gesel van de oorlog hier toegeslagen! Welk een offers waren hier gevraagd." Voor al dit oorlogsgeweld en de slachtoffers werd vandaag op Paleis Noordeinde één minuut stilte gehouden. Wilhelmina was net als de toeschouwers zichtbaar ontroerd. Na dit bijzondere moment vertrok de vorstin met haar gevolg naar binnen. Uiteindelijk werd de dag afgesloten met nogmaals een tour door de stad. Voor veel mensen stond het bezoek van de koningin vandaag symbool voor de afsluiting van de nare oorlogsperiode.