Hongarije sluit homoparen de facto uit van adopteren kinderen

Het Hongaarse parlement heeft een wet aangenomen die het homoparen de facto verbiedt kinderen te adopteren.

Vorige maand werd bekend dat de regering van premier Orbán in de grondwet wilde vastleggen dat alleen getrouwde stellen kinderen kunnen adopteren. Dat komt neer op een adoptieverbod voor stellen van hetzelfde geslacht, omdat in Hongarije alleen een huwelijk tussen man en vrouw mogelijk is.

Een ruime meerderheid van het parlement schaarde zich vandaag achter het voorstel van de regering. In het parlement heeft de Fidesz-partij van Orbán een tweederdemeerderheid.

Tot nu toe was adoptie door partners van hetzelfde geslacht mogelijk als een van beiden zich als alleenstaande meldde. Alleenstaanden en familieleden hebben volgens de nieuwe wet voor adoptie speciale toestemming nodig van de minister van Familiezaken Novák. Zij staat bekend om haar traditionele kijk op het gezin.

Definitie gezin vastgelegd

Het parlement stemde met meer grondwetswijzigingen in: zo is een nieuwe definitie opgesteld voor het gezin als een verbintenis van een man als vader en vrouw als moeder. Daarmee worden andere gezinssamenstellingen uitgesloten.

Amnesty International noemt de wetswijziging een nieuwe aanval op de Hongaarse niet-heterogemeenschap en spreekt van een zwarte dag voor de mensenrechten.