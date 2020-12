‘EU gaat techbedrijven opbreken bij herhaaldelijke overtredingen’

Als een techbedrijf herhaaldelijk in de fout gaat, wil de Europese Commissie dat bedrijf gaan opbreken. Dat staat volgens de Financial Times in voorstellen die de commissie later vandaag officieel presenteert. Over nieuwe regulering wordt al lang gesproken, de wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de aanpak van de macht van technologiebedrijven in Europa.

Het idee is dat als een techbedrijf over een periode van vijf jaar tot drie keer toe een boete heeft gekregen, dat bedrijf wordt opgebroken, schrijft de zakenkrant. Het voorstel komt uit de Digital Markets Act. Dat is een van de twee pakketten die op tafel liggen om de techsector te reguleren.

Het ene meer gericht op de bedrijfseconomische gevolgen van de macht van 'big tech'. Het andere kijkt onder meer naar de rol van algoritme. Daarover lekte al details uit.

Boetes en onderzoeken

De machtspositie van techbedrijven ligt in Brussel al jaren onder een vergrootglas. De bekendste voorbeelden daarvan zijn de boetes die Google kreeg en waartegen het beroep heeft aangetekend. Eerder dit jaar kondigde de Europese Commissie twee onderzoeken aan tegen Apple en er lopen twee onderzoeken tegen Amazon. Verder zou er ook nog worden gekeken naar Facebook.

De voorstellen die vanmiddag officieel worden gepresenteerd, zijn het startsein van wat vermoedelijk lange en complexe onderhandelingen worden. De belangen zijn groot. De techbedrijven is er veel aan gelegen om waar mogelijk wetgeving af te zwakken. De verwachting is dat het misschien wel twee of drie jaar kan duren voordat alles rond is.

VS wil Facebook opbreken

De voorstellen komen een kleine week nadat de Amerikaanse toezichthouder FTC en openbaar aanklagers van Amerikaanse staten twee aanklachten hadden ingediend tegen Facebook. Volgens de partijen heeft Facebook een "illegaal monopolie" verkregen en moet het bedrijf worden opgebroken; het zou Instagram en WhatsApp moeten afstoten.

Het sociale netwerk heeft al gezegd zich hier zich met hand en tand tegen te verzetten. De zaak komt daar voor de rechter en dit wordt waarschijnlijk een lange juridische procedure.