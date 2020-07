Australië sluit grens tussen deelstaten na nieuwe coronapiek

Australië sluit de grens tussen de deelstaten New South Wales en Victoria om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De vorige keer dat dat gebeurde was in 1919, vanwege de uitbraak van de Spaanse griep.

De maatregel gaat in de nacht van dinsdag op woensdag in en geldt voor onbepaalde tijd. Mensen die tussen de deelstaten willen reizen, moeten een vergunning aanvragen.

In Victoria werden de afgelopen 24 uur 127 besmettingen geregistreerd. Dat is de hoogste dagelijkse toename van het aantal coronagevallen tot nu toe. Het vorige record stond op 111 en stamt van 28 maart.

Flatgebouwen afgesloten van buitenwereld

Vooral in Melbourne, de hoofdstad van Victoria, zijn er veel besmettingen bij gekomen. Bewoners van negen woontorens mogen hun appartementen niet verlaten en moeten in quarantaine blijven. Ze klagen dat de overheid ze niet genoeg bijstaat met informatie en essentiële goederen als voedsel.

"Sommige woningen hadden om twee uur 's nachts nog geen eten bezorgd gekregen", zegt een van de flatbewoners tegen The Guardian. Toen de voedselpakketten er eindelijk waren, bleken sommige niet compleet te zijn. Ook zaten er etenswaren tussen die al lang over datum waren, zegt een bewoner tegen de lokale zender 7news.

Het contrast is groot met de deelstaat Queensland, waar afgelopen weekend de nachtclubs weer zijn heropend. Sindsdien zouden er geen nieuwe gevallen bij zijn gekomen.