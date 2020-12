Hells Angels en No Surrender opnieuw verboden

De Hells Angels en motorclub No Surrender blijven verboden. De clubs waren in hoger beroep gegaan tegen een eerdere opgelegd verbod, maar mogen ook van het gerechtshof niet langer bestaan.

Het hof blijft erbij dat bij de clubs een geweldscultuur heerst die de samenleving in gevaar brengt. Leden zijn structureel betrokken bij criminaliteit. De motorclubs houden zich onder andere bezig met drugshandel en afpersing, en vechten een gewapende strijd uit met concurrenten.

"Deze conflicten worden meer dan eens uitgevochten te midden van het publiek op straat", zegt het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in de zaak van de Hells Angels. Over No Surrender: "Het gewelddadige gedrag raakt de maatschappij recht in het gezicht."

Afdelingen

In mei vorig jaar verklaarde de rechtbank de Hells Angels al tot verboden motorclub, een wereldwijde primeur. Een maand later volgde No Surrender. Ze gingen beide in beroep.

De verdediging van de Hells Angels voerde aan dat de club bestaat uit onafhankelijke afdelingen, die niet centraal worden aangestuurd. Daarom zouden hooguit afzonderlijke charters kunnen worden verboden.

Maar het gerechtshof blijft bij een verbod van de hele club in Nederland. Dat geldt ook voor No Surrender. De clubs worden wel degelijk van hogerhand geleid en bestaan niet uit onafhankelijke onderafdelingen.

Geen hesjes

De uitspraak betekent dat leden geen hesjes meer mogen dragen in het openbaar en dat lokale afdelingen zich geen Hells Angels of No Surrender meer mogen noemen. Die laatste club is inmiddels uiteen gevallen. De voormalige leiding van de club zit in de gevangenis.

In hoeverre de Hells Angels nog actief zijn in Nederland, is onduidelijk. Een clubhuis in Heiloo werd na het eerste verbod gesloten door de gemeente. Het Angels-clubhuis in Harlingen staat er nog, maar de logo's van de motorclub verdwenen al snel van de gevel.

Eerder verbood het gerechtshof al de grootste outlaw motorcycle gang van Nederland, Satudarah. Er loopt nog een procedure om ook Caloh Wagoh verboden te krijgen. Gisteren werd deze zaak behandeld bij de rechtbank.