Vijfheerenlanden moet 80 miljoen euro betalen aan heipalenfabrikant Niemans

De gemeente Vijfheerenlanden moet een schadeclaim van 80 miljoen euro betalen aan voormalig betonfabriek Niemans Beton. Dat heeft het gerechtshof bepaald in een proces dat bekendstaat als een van de langstlopende rechtszaken van Nederland. De gemeente ging begin jaren 70 in de fout bij een deal over een grondruil, waardoor het betonpalenbedrijf uiteindelijk niet kon uitbreiden. De strijd over de hoogte van de schadeclaim loopt al bijna 42 jaar, schrijft RTV Utrecht.

De zaak draait om een grondruil uit 1971, waarbij de gemeente Vianen en Niemans elkaar in 1976 een stuk grond zouden leveren. Niemans was destijds een van de grootste betonpalenproducenten van Nederland en maakte als enige zogenoemde voorgespannen betonpalen dankzij een bijzondere vinding. Het bedrijf zou door de ruil een naastgelegen stuk grond verkrijgen voor de bouw van een nieuwe, grote fabriek. Tussen 1971 en 1975 bouwde Niemans alvast een deel van de fabriek op het eigen terrein. Maar in 1975 liet de gemeente weten "zich niet gebonden te achten" aan de oude afspraak en ging de grondruil niet door. De geplande fabriek kwam er niet en Niemans kon niet van zijn uitvinding profiteren.

De gemeente was bij nader inzien niet tevreden over de verkoopprijs die was afgesproken. Niemans stapte daarop in 1979 naar de rechter. Het zou vervolgens nog tot 1982 duren, voordat de grond - voor een deel anders dan beloofd - daadwerkelijk werd overgedragen, zes jaar later dan was afgesproken.

Quote Niemans bleef zitten met een gehandicapte fabriek Advocaat Niemans Beton

Vianen kwam hiermee zijn verplichting na, maar Niemans leed schade. Doordat het bedrijf niet kon uitbreiden had het, volgens zijn advocaat, de slag op de betonmarkt verloren. "Andere producenten zijn in het gat gesprongen met de uitvinding van Niemans, terwijl die bleef zitten met een gehandicapte fabriek."

