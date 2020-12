Inkomen vrouw halveert na komst eerste kind

Het inkomen van Nederlandse vrouwen daalt gemiddeld met 46 procent na de geboorte van het eerste kind. Dat van de vader daalt niet. Het inkomen daalt iets minder bij hoogopgeleide moeders, lesbische koppels en werknemers in de publieke sector. Dat meldt het Centraal Planbureau (CPB) op basis van nieuw onderzoek. Dat is uitgevoerd onder meer dan een miljoen stellen die tussen 2006 en 2009 een kind kregen.

De inkomensdaling komt doordat vrouwen die hun eerste kind krijgen vaak minder gaan werken. In Nederland is het relatief makkelijk om in deeltijd te gaan werken en dat gebeurt veel. Daarnaast spelen traditionele opvattingen over de rolverdeling van man en vrouw nog steeds een rol.

Babyboete

Deze zogeheten child penalty, in het Nederlands 'babyboete', leidt ertoe dat er een groot verschil is in inkomen tussen mannen en vrouwen, groter dan in veel andere landen, terwijl de arbeidsparticipatie van Nederlandse vrouwen wel heel hoog is.

Als de overheid kinderopvang goedkoper zou maken en ouders op meer plekken terechtkunnen, betekent dat niet automatisch dat vrouwen meer gaan werken. Het effect van zo'n maatregel moet verder worden onderzocht, zegt het CPB.