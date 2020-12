Feyenoord contracteert Arne Slot als nieuwe hoofdtrainer voor volgend seizoen

"Ik heb drieënhalf jaar met veel plezier gewerkt bij AZ en ben de club en de spelers dankbaar voor de ontwikkeling die ik als trainer heb doorgemaakt. Deze stap naar Feyenoord is een hele mooie vervolgstap in mijn carrière. Als een topclub als Feyenoord zich meldt, dan ben je niet alleen vereerd maar zeker ook trots dat je deze stap kan maken", aldus Slot.

Slot werd onlangs door AZ op straat gezet nadat bekend was geworden dat hij gesprekken met Feyenoord had gevoerd over zijn toekomst.

Arne Slot is per ingang van volgend seizoen de nieuwe coach van Feyenoord. Dat maakt de club uit Rotterdam zojuist bekend.

Technisch directeur Frank Arnesen: "Arne heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een succesvolle trainer met een herkenbare speelstijl, waarbij spelers zich uitstekend doorontwikkelen, wat voor Feyenoord natuurlijk heel belangrijk is."

Slot krijgt John de Wolf als assistent naast zich op de bank. De presentatie van Slot gebeurt pas na het huidige seizoen. "Alle focus ligt nu nog bij de huidige staf en selectie. Er is nog veel om voor te strijden. Bovendien willen we hier allemaal met goede prestaties in zowel de competitie als de beker zorgen dat Dick zijn loopbaan, in elk geval als clubtrainer, op een heel mooie manier kan afsluiten."

Voor zijn periode bij AZ was Slot assistent bij SC Cambuur en jeugdtrainer bij PEC Zwolle, waar hij zijn spelersloopbaan beëindigde. Slot speelde ook voor Sparta en NAC Breda.