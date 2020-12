Staredown op anderhalve meter; gevecht Badr Hari op geheime plek gaat gewoon door

Ondanks de aangescherpte coronamaatregelen gaat de rentree van kickbokser Badr Hari in de ring zaterdag gewoon door. Glory, organisator van het gevecht in Rotterdam tussen Hari en de Roemeen Benjamin Adegbuyi, heeft daar toestemming voor gekregen van de Nederlandse overheid.

De locatie van het evenement wordt om veiligheidsredenen geheim gehouden. De organisatie meldt alleen dat het "ergens in Rotterdam" is, zonder publiek in de zaal. De kickboksavond, met Hari en Adegbuyi als hoofdgevecht, is tegen betaling via een stream te volgen.

Het is de bedoeling dat er vrijdag tijdens het weegmoment ook een 'staredown' komt, waarbij de kickboksers wel op een veilige afstand van anderhalve meter van elkaar staan.