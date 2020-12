Twitter-moordenaar Japan ter dood veroordeeld

In Japan is een negenvoudige moordenaar veroordeeld tot de doodstraf. Het gaat om de 30-jarige Takashiro Shiraishi die bekend kwam te staan als de Twitter killer. Shiraishi werd in 2017 aangehouden nadat in zijn vriezer menselijke lichaamsdelen waren aangetroffen.

De zaak rond de Twittermoordenaar bracht in Japan een maatschappelijke discussie op gang over het bespreken van zelfmoordplannen op sociale media. Shiraishi zocht contact met vrouwen die online met de gedachte aan zelfmoord speelden. Volgens de aanklager zag de Japanner hen als een "gemakkelijk doelwit".

'Mensen met groot verdriet helpen'

Op Shiraishi's Twitterprofiel stond: "Ik wil hulp bieden aan mensen met een groot verdriet. Je kunt me op ieder gewenst moment een DM (direct message) sturen". Hij zou de vrouwen hebben verteld dat hij hen kon helpen met het beëindigen van hun leven, en in sommige gevallen zou hij hebben gezegd samen met hen te willen sterven. Vervolgens wurgde hij hen en sneed hun lichamen in stukken.

Acht van zijn slachtoffers waren jonge vrouwen, de jongste was vijftien. De negende persoon die Shiraishi vermoordde was een man die bij hem kwam informeren waar zijn vriendin was gebleven.

Toen de politie argwaan kreeg na de dood van een van de vrouwen, en via het Twittercontact bij Shiraishi terechtkwam, vonden ze in zijn woning de stoffelijke resten. De man legde een volledige bekentenis af.

Zijn advocaten voerden aan dat hij zijn slachtoffers met hun instemming had gedood en vroegen om een lichte straf. Maar Shiraishi zelf bestreed die versie en zei dat hij hen tegen hun wil om het leven had gebracht.

Zelfmoordwebsites

Nadat er een verhit debat was ontstaan over Japanse websites waarop zelfmoord wordt besproken, heeft de regering laten weten strengere wetgeving te overwegen. Japan kent een relatief hoog zelfmoordcijfer van circa 20.000 per jaar.

Ook Twitter heeft zijn regels aangepast naar aanleiding van deze zaak, en verbiedt nu boodschappen waarin zelfmoord of zelfmutilatie wordt aangemoedigd.

In Japan worden ter dood veroordeelden opgehangen. De doodstraf wordt alleen opgelegd aan meervoudige moordenaars. Jaarlijks worden ongeveer vijftien mensen geëxecuteerd.