Jean-Marc Bosman: 'Voor mij 25 jaar tegenslag, voor voetballers 25 jaar geluk'

Het Nederlands elftal deed dat wel, door hem in 1997 de recette van een interland tegen België te schenken. De moeder en tevens manager van Adrien Rabiot (destijds Paris Saint-Germain, tegenwoordig Juventus) verraste hem een paar jaar geleden met 10.000 euro.

"Ik was ooit eens in Amsterdam en daar ontmoette ik Dries Mertens. Hij kende mij niet en wist niet wat ik voor het voetbal betekend had", verbaast hij zich. "Geen enkele Belgische speler heeft het aangedurfd om zijn nek echt uit te steken."

Een kwart eeuw later profiteren er nog steeds talloze voetballers van het zogeheten Bosman-arrest. In een interview met Sporza blikt de hoofdrolspeler terug.

Exact 25 jaar geleden ontketende Jean-Marc Bosman een revolutie in het voetbal. Na een zaak van vijf jaar werd de Belgische ex-prof in het gelijk gesteld, waardoor spelers voortaan aan het einde van hun contract transfervrij van club konden wisselen.

"Voor mij persoonlijk is het 25 jaar van tegenslag geweest, voor de voetballers is het 25 jaar van geluk geworden", zegt Bosman. "In 1995 heb ik mijn zaak ook bij het Europees Hof van Justitie gewonnen. Maar daarna heb ik een prijs betaald."

Bosman werd depressief en raakte financieel aan de grond. "Ik heb van niets spijt. Het was om goed te doen", zegt de inmiddels 56-jarige Bosman. "Spelersvakbond FIFPro helpt mij een beetje. Ze geven me 2.000 euro per maand."