Branchevereniging vreest dat winkels kopje onder gaan: kerstvoorraad al ingekocht

De impact van de lockdown zal gigantisch zijn voor veel winkeliers, vreest branchevereniging INretail. Veel niet-essentiële winkels hadden de kerstvoorraden al ingekocht toen het kabinet gisteren bekendmaakte dat ze met ingang van vandaag de deuren moeten sluiten.

Volgens INretail is inmiddels wel duidelijk welke zaken onder de niet-essentiële winkels vallen (een overzicht van die winkels staat hier).

De branchevereniging is nu vooral bang voor de impact van de lockdown. "Het komt aan als een mokerslag. Dit zijn de beste weken van het jaar, daar is ook op ingekocht", zegt financieel directeur Udo Delfgou in het NOS Radio 1 Journaal. "Dit komt als een verrassing. Vorige week dinsdag was er nog geen enkele aanleiding toe en nu is het helemaal op zijn kop gezet. De omzetten waren al slecht, en daar komt dit nog eens bovenop. Wij houden ons hart vast als de steunmaatregelen niet worden uitgebreid. Er zijn gigantische voorraden ingekocht."

De winkeliers kunnen aanspraak maken op verschillende steunpakketten, en ze maken daar ook gebruik van. Maar volgens Delfgou dekken die alleen de loonkosten en de vaste lasten van de winkeleigenaren. De branchevereniging gaat die zorgen de onder de aandacht brengen bij het kabinet.

Overigens hebben niet alle winkels die nu dicht moeten een slecht jaar. Vooral tuincentra hebben in de maanden dat ze open waren een topomzet gedraaid.

België en Frankrijk

Delfgou wijst erop dat de winkelsluitingen in andere landen de afgelopen tijd wat minder drastisch waren. In België mochten bijvoorbeeld warenhuizen wel openblijven als ze speelgoed, decoratieartikelen, elektrische apparaten, kleding en sportartikelen ontoegankelijk zouden maken. Zo'n oplossing zou in Nederland ook moeten kunnen, denkt hij. "In de supermarkten wordt het nu extra druk. Sommige warenhuizen hebben ook food-afdelingen. Als die open mogen blijven, kun je supermarkten ontlasten."

Hij verwacht dat klanten de komende weken massaal bij webshops gaan bestellen, wat tot problemen kan gaan leiden. "Dat kanaal zit al helemaal vol. Volgens pakketbezorgers en distributiecentra zit er geen rek meer in."

De online verkoop gaat ten koste van kleine winkeliers, zegt Delfgou. INretail wil dat click & collect, het systeem waarbij mensen online iets bestellen en het dan zelf bij de winkel ophalen, ook mogelijk wordt bij die kleine retailers. Nu mag dat alleen bij bouwmarkten en de horeca. "Waarom niet voor een stofzuiger, koffiemachine of verjaardagstaart? Dat kunnen wij niet uitleggen aan onze achterban."