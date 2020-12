Nabestaanden Joods gezin krijgen na 78 jaar tafelservies terug

Het gezin Godschalk werd het slachtoffer van de Jodenvervolging. De meeste gezinsleden kwamen na deportatie om het leven in het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz. In 1942 had de moeder van het gezin, Leentje, haar tafelservies in bewaring gegeven bij buurvrouw Kuijs, om het later weer op te halen.

Verhuizing

Truus Zonneveld kwam het servies tijdens een verhuizing weer tegen. "Ik ben er heel, heel erg blij mee dat ik twee broers gelukkig heb gemaakt. Dat de spullen terugkomen in de familie waar ze horen."

Wat Jaap Meijers betreft is de waarde van de erfstukken in geld uitgedrukt nul. "Maar de emotionele waarde die het heeft, dat het toch weer is teruggekomen bij de verwanten van de oorspronkelijke eigenaren, is wel heel bijzonder. Want er is verder niets."

Joods Historisch Museum

Rudy Meijers hoopt dat het servies een permanent plekje krijgt in het Amsterdamse Joods Historisch Museum. "En als dat niet lukt moeten we na gaan denken over alternatieven. En het zou heel goed kunnen dat de stukken in de familie blijven dan."