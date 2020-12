Wekdienst 15/12: Nederland in lockdown • Uitspraken over verbod op motorclubs

Een winkelier sluit zijn zaak vanwege de lockdown - ANP

Goedemorgen! Sinds middernacht is Nederland in lockdown. Niet-essentiële winkels zijn dicht, mensen met een niet-medisch contactberoep moeten hun werkzaamheden staken en vandaag is voorlopig de laatste dag dat kinderen naar school mogen. Bekijk hier een volledige lijst met de maatregelen.

De dag begint bewolkt met kans op regen, vooral in het oosten en zuidoosten. Later wordt het vanuit het zuidwesten droog met in het westen mogelijk wat zon. Het wordt 9 tot 11 graden. Morgen is het droog met af en toe zon, bij maximaal 9 graden.

weer 1512 - Weerplaza

Ga je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Het is voorlopig de laatste dag dat scholen open zijn. Basisscholen, middelbaren scholen en het hoger onderwijs stappen door de lockdown vanaf woensdag weer over op onderwijs op afstand.

Blijven motorclubs No Surrender en Hells Angels verboden? Dat bepalen de gerechtshoven in Leeuwarden en Arnhem vandaag.

En om 10.00 uur wordt de winnaar van de P.C. Hooft-prijs bekendgemaakt. De oeuvreprijs wordt jaarlijks afwisselend uitgereikt aan een Nederlandse schrijver van proza, essays en poëzie. Vorig jaar ging de prijs naar Maxim Februari.

Wat heb je gemist? Joe Biden is door het Amerikaanse kiescollege aangewezen als nieuwe president. Hij kreeg zoals verwacht de steun van 306 kiesmannen, tegen 232 voor president Trump. Daarmee is de uitslag van de presidentsverkiezingen van 3 november bekrachtigd. Kort nadat het kiescollege hem had uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen hield Biden een toespraak, waarin hij Trump vroeg om zijn verlies te erkennen. Hij zei dat de aanhoudende pogingen van Trump om de uitslag aan te vechten een bedreiging waren voor de kernwaarden van de VS, maar dat de democratie heeft gezegevierd. Over de juridische strijd van Trump zei Biden dat de VS nooit eerder zoiets extreems heeft gezien, maar dat het nu tijd is om de bladzijde om te slaan.

Ander nieuws uit de nacht: Oppositie vreest gevolgen zorg, onderwijs en winkeliers door lockdown: De partijen vrezen dat veel groepen hard worden getroffen door de lockdown. De SP en de PVV spreken van zwalkend beleid. GroenLinks-leider Klaver is zeer kritisch over de sluiting van vooral de basisscholen, terwijl er nog steeds vakantievluchten vertrekken vanaf Schiphol.

Alarmerende boodschappen OMT en Van Dissel, kort voor lockdownbesluit: Volgens het advies zou zonder strenge maatregelen het aantal besmette mensen groter kunnen worden dan in maart.

Trump kondigt vertrek justitieminister Barr aan: Barr gold als een van de trouwste volgelingen van Trump, maar begin deze maand zei hij dat zijn departement geen grootscheepse verkiezingsfraude had ontdekt.

En dan nog even dit: Er was veel te kiezen voor wie mee wilde stemmen op het woord van het jaar op de site van Woordenboekmaker Van Dale. De corona-pandemie heeft een waslijst aan nieuwe woorden opgeleverd. Drie daarvan haalden de top drie: 'Fabeltjesfuik', 'viruswappie' en de winnaar: 'anderhalvemetersamenleving'. Ton den Boon, de Nederlandse hoofdredacteur van de Dikke Van Dale maakte het winnende woord op Twitter bekend:

In België organiseert Van Dale een soortgelijke verkiezing. Daar werd 'knuffelcontact' het Woord van het Jaar: een speciaal woord voor personen met wie iemand buiten de leden van het eigen gezin nauw contact mag hebben in de coronatijd.