Slechts een kwart van inwoners Japan wil Spelen laten doorgaan

De Olympische Spelen zijn al met een jaar verschoven. De oorspronkelijke openingsceremonie zou plaatshebben op 24 juli 2020.

In oktober werd de enquête ook gehouden. Toen gaf 40 procent van de ondervraagden nog aan dat de Spelen door zouden moeten gaan zoals gepland, met 23 procent die om een afgelasting vroeg.

In Japan is er momenteel geen lockdown. Een derde golf blijft daar uit, al is een kleine opleving van het virus waarneembaar. Dat resulteerde onlangs in een maatregel om de horeca vroeger te laten sluiten dan normaal.