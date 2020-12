Reisbranche niet blij met Rutte • Kabinet kijkt begin januari of basisscholen eerder open kunnen

In Frankrijk is vandaag de lockdown beëindigd die zes weken geleden van kracht werd. De Fransen moesten binnen- en thuisblijven. Het is ze niet goed bevallen, zei correspondent Frank Renout in het NOS Radio 1 Journaal. "Ze zijn er neerslachtig en ontevreden van geworden."

In het voorjaar was er ook al een lockdown in Frankrijk. Toen hadden Fransen het gevoel dat ze samen, het hele land, iets historisch meemaakten, zei Renout. "Maar bij de lockdown van de afgelopen weken snapten de mensen niet waarom bijvoorbeeld winkels wel open mochten en restaurants niet. Niet iedereen werd meer hetzelfde behandeld, daardoor was de saamhorigheid weg en was er onbegrip over de regels."

Maar er speelt nog iets, hoorde Renout van onderzoeksinstituut IFOP. "De Fransen zien dat de crisis maar voortduurt, zowel qua virus als qua economie. Ze zien geen licht aan het eind van de tunnel, en dat maakt ze meer dan voorheen neerslachtig."

Veel studenten gingen gingen tijdens de lockdown opnieuw bij hun ouders wonen. Tijdens de eerste lockdown vonden ze het nog leuk, maar bij de tweede was het niet gezellig meer. 37 procent van de Fransen had de laatste weken last van stress, 32 procent had last van depressieve gevoelens.

Nu de lockdown voorbij is en de feestdagen eraan komen, is er nog geen verbetering te verwachten. "De Fransen vieren de Kerst het liefst uitgebreid met veel familie. Maar een meerderheid viert het dit jaar in klein gezelschap, omdat de regering dat vraagt. Ook worden er, vanwege de economische crisis, minder cadeautjes gegeven."

