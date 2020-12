Kamerdebat corona om 14.00 uur • 50.000 gezonde levensjaren verloren in eerste golf

Een groot deel van de Japanners wil dat de Olympische Spelen volgend jaar zomer niet doorgaan. In een enquête van de nationale omroep NHK is 32 procent voorstander van afgelasting, 31 procent wil dat de Spelen opnieuw worden uitgesteld.

Slechts 27 procent van de ondervraagden heeft er geen problemen mee dat de Spelen op 23 juli volgend jaar van start gaan. In oktober werd de enquête ook gehouden. Toen zei 40 procent van de ondervraagden nog dat de Spelen door zouden moeten gaan zoals gepland, met 23 procent die om een afgelasting vroeg.

De Olympische Spelen zijn in verband met de coronapandemie al met een jaar verschoven. De oorspronkelijke openingsceremonie zou plaatshebben op 24 juli 2020.

In het bericht van NHK is onduidelijk in hoeverre angst voor corona een rol speelt bij de wens tot afgelasting of uitstel.

Slechts een kwart van inwoners Japan wil Spelen laten doorgaan