HEMA's toch open, maar met aangepast aanbod • Kamerdebat corona om 14.00 uur

De Belgische minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke vreest de komst van Nederlandse funshoppers nu in Nederland de niet-essentiële winkels dicht zijn. "Ik vertrouw ook op desnoods de harde hand van de burgemeesters", zei hij op de Vlaamse zender Radio 1.

In Vlaanderen stijgt het aantal coronabesmettingen weer een beetje. Vandenbroucke zei dat de Belgen "superwaakzaam" moeten zijn, maar vindt een harde lockdown zoals in Nederland nog niet nodig. "Wij hebben in België gekozen voor stabiliteit. We hebben dezelfde regels sinds oktober. We doen niet zoals Nederland, waar je nu een jojobeweging krijgt. Maar dan weet je dat je dat 'niet zo harde regime' lang samen moet volhouden."

Vandenbroucke is voorstander van een gezamenlijke Europese aanpak. Hij wil daar met Nederland over praten.