Van Gerwen, Wright, Price en een grote Oranje-equipe: let's play darts

Michael van Gerwen met de WK-trofee - PDC/Lawrence Lustig

Vandaag begint in Londen het WK darts. Met meer favorieten en outsiders dan ooit belooft het een spetterend toernooi te gaan worden. 96 darters uit 29 landen strijden om de grootste prijzenpot in de internationale dartswereld: in totaal valt er zo'n 2,5 miljoen pond te verdelen, ongeveer 2,75 miljoen euro. Op zondagavond 3 januari ligt er voor de winnaar 548.000 euro klaar, de verliezer in de finale moet het doen met 219.000 euro.

Tot vorig jaar waren er nog twee bonden die een WK organiseerden, de BDO en de PDC. Laatstgenoemde ontstond in de jaren 90 als een afsplitsing van de BDO. De BDO was jarenlang de toonaangevende bond, met een WK waar iedere topdarter graag wilde verschijnen. Langzaam maar zeker werd de bond echter ingehaald, door de afgesplitste tak. Waar bij de PDC in de jaren die volgden steeds meer geld te verdienen viel, werd het prijzengeld bij de BDO steeds minder. De laatste jaren waren alle toppers al aangesloten bij de PDC. Intussen hield de BDO ook zijn traditie in stand, maar de status van de bond brokkelde steeds verder af. In september volgde het onvermijdelijke faillissement waardoor het WK van de PDC als enige nog overeind staat.

De favorieten De grootste favoriet bij de bookmakers is Michael van Gerwen, de nummer een van de wereldranglijst. Maar Van Gerwen is dit coronajaar niet altijd zichzelf geweest. Magere resultaten, een wisseling van pijlenleverancier en een flinke mentale dip zorgden ervoor dat de 31-jarige darter een moeizaam jaar achter de rug heeft. "Ik kwam van heel ver, zat in mijn diepste dip ooit", vertelde hij onlangs openhartig in een interview met de NOS. Hij lijkt echter op tijd in vorm voor het WK, getuige zijn eindzege in de Players Championship Finals in november. Bekijk hieronder de reportage met Michael van Gerwen en Vincent van der Voort in aanloop naar het WK. De tekst gaat verder onder de video.

Van Gerwen strijdbaar na 'diepste dip ooit': 'Ben nog steeds de beste darter' - NOS

Peter Wright en Gerwyn Price lijken Van Gerwens grootste uitdagers. Wright won vorig jaar het WK door in de finale de Nederlander te kloppen. Ook dit jaar is de Schot een van de grootste kanshebbers. Wright, die bekendstaat om zijn excentrieke haardracht en niet vies is van een psychologisch spelletje op en naast het podium, zette de verhoudingen onlangs nog flink op scherp. "Price is de enige die een gevaar voor mij kan vormen op dit toernooi. Van Gerwen heeft geen kans." Van Gerwen zou Van Gerwen niet zijn als hij daar niet passend op had gereageerd. "Hij roept altijd heel veel in zijn interviews, maar hij maakt het nooit waar. Wie neemt hem nog serieus?"

Peter Wright na de gewonnen finale van van vorig jaar. Van Gerwen treurt op de achtergrond. - Getty Images

De Welshman Price, de nummer drie van de wereld, is een andere belangrijke kandidaat voor de titel. Zo won de bonkige oud-rugbyer dit jaar meerdere titels, met de World Grand Prix en het WK voor landenteams als grote uitschieters. "Een paar maanden geleden dacht ik nog dat 2020 een verloren jaar zou zijn, maar uiteindelijk bleek het mijn beste jaar ooit te zijn. Door een korte pauze heb ik mijn batterijen op kunnen laden en ben ik meer dan klaar om te gaan strijden om de grote prijs."

Gerwyn Price met de WK-trofee - PDC/Lawrence Lustig

De outsiders Maar er zijn in Londen meer kapers op de kust. Wat te denken van José de Sousa? De Portugees, die jarenlang op hoog niveau acteerde bij het softtipdarts, kent een ijzersterk jaar. Zo won hij eind november zeer verrassend het Grand Slam of Darts en is hij na Van Gerwen, Wright en Price de darter met het hoogste gemiddelde van het afgelopen jaar. Daarnaast wordt er ook veel verwacht van de Belg Dimitri van den Bergh en de Engelsen Nathan Aspinall en Michael Smith.

De Nederlanders Er doen elf Nederlanders mee in Londen. Daarmee heeft Nederland na Engeland (35) de meeste deelnemers. Naast Van Gerwen zijn dat Jeffrey de Zwaan, Jermaine Wattimena, Danny Noppert, Vincent van der Voort, Dirk van Duijvenbode, Derk Telnekes, Niels Zonneveld, Maik van Kuivenhoven, Ron Meulenkamp en Martijn Kleermaker. Van Gerwen, De Zwaan, Wattimena, Noppert en Van der Voort zijn op basis van hun plaats op de wereldranglijst vrij in de eerste ronde.

De loting van de Nederlanders die in actie komen op het WK - NOS

'Aubergenius' De ogen zullen ook zeker gericht zijn op Dirk van Duijvenbode. 'Aubergenius', zoals de voorlopige bijnaam van de werknemer van een auberginekwekerij luidt, is de laatste maanden erg in vorm. Voorlopig hoogtepunt was een finaleplaats in de World Grand Prix tegen Price. Van Duijvenbode neemt het in de eerste ronde op tegen de Engelsman Bradley Brooks. Gezien de vorm van de Nederlander zou dat geen al te groot probleem moeten opleveren. In de ronde daarna wacht een grotere uitdaging. Dan moet hij het namelijk opnemen tegen de wereldkampioen van 2019, Rob Cross.

(Geen) toeschouwers Net als bij de voorgaande edities is evenementenhal Alexandra Palace het toneel van het grootste dartstoernooi van het jaar. Bekend zijn de hordes fans die in de gekste kleding hun favoriet aanmoedigen. In 'Ally Pally' gaat steevast het dak eraf. Maar niet in dit coronajaar, waarin evenementen zonder toeschouwers worden afgewerkt. Al leek er tot maandag bij het WK toch (beperkt) publiek naar binnen te mogen.

Een volgepakt Alexandra Palace in Londen. - Getty Images