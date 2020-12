Minder races, maar meer verrassingen in coronajaar van de Formule 1

Max Verstappen in Oostenrijk - EPA

Toen in de Oostenrijkse Alpen het Formule 1-jaar op gang kwam, aan het begin van de zomer, was nog onduidelijk hoe lang dat seizoen eigenlijk zou duren. Slechts acht races stonden er op dat moment op de kalender, de coronapandemie maakte het vervolg uiterst onzeker. Nu, half december, zit het coronaseizoen erop en heeft Lewis Hamilton zijn zevende wereldtitel binnen. Maar buiten de aanhoudende dominantie van Mercedes was seizoen 2020 opvallend spectaculair. "Misschien was het eentonig omdat we dezelfde wereldkampioen hebben, maar verder zagen we mooie gevechten, aparte winnaars en spectaculaire races", zegt oud-F1-coureur Giedo van der Garde. 'Al snel een verrassende topdrie' Maar liefst dertien verschillende coureurs slaagden erin het podium te halen en dat in slechts zeventien races. Ter vergelijking: vorig jaar mochten er in 21 races maar negen verschillende rijders naar het podium. Volgens NOS-commentator Louis Dekker komt dat vooral door het teleurstellende optreden van Ferrari. "Die renstal kwam er niet aan te pas dit jaar. Dat betekent dat je uit de topzes twee rijders kwijt bent en de derde die niet scoort, is Verstappens teamgenoot Alexander Albon. Dan heb je al snel een verrassende topdrie als er iemand uitvalt."

F1-seizoenen in cijfers: het aantal coureurs dat het podium haalde vanaf 2014 - NOS

"Er was sprake van een 'grote drie', met ook Mercedes en Red Bull, maar Ferrari kende een dramatisch seizoen", slaat autocoureur Jeroen Bleekemolen de spijker op de kop. Coureurs Sebastian Vettel en Charles Leclerc kwamen samen tot niet meer dan drie schamele podiumplaatsen. 'Schaamrood op de kaken' Dekker: "Ze reden met het schaamrood op de kaken. Vorig jaar hadden ze iets met de auto wat niet helemaal legaal was, waarvan we nooit weten wat precies. Nu was de topsnelheid weg, hun sterkste wapen." De neerwaartse lijn van Vettel, voorgaande jaren vaak de voornaamste uitdager van Hamilton, is ronduit pijnlijk. Haalde hij twee jaar geleden nog gemiddeld vijftien punten per wedstrijd, vergelijkbaar met een derde plaats in een race, dit seizoen is hij niet verder gekomen dan twee punten per race. "Toen we in februari bij Bernie Ecclestone (oud-F1-topman, red.) waren, zei hij dat Vettel hem nog had gebeld om te vragen: wat moet ik doen? Hij voelde bij Ferrari geen steun. Maar dat Ferrari achter in de middenmoot zou rijden, hadden we ook niet gedacht", zegt Dekker.

Het F1-seizoen in cijfers: het aantal punten van Hamilton, Verstappen en Vettel per race - NOS

Ferrari laat een gat achter dat echter maar deels door Red Bull is opgevuld. Het aantal podiumplaatsen (13) van Max Verstappens renstal is vergelijkbaar met de afgelopen seizoenen, maar wat vooral opvalt is het aantal teams dat ook met een auto bij de eerste drie eindigde. Een bijzondere prestatie, want niet eerder sinds de invoering van de huidige V6-motoren in 2014 mochten coureurs van zeven verschillende renstallen de champagne ontkurken. Hamilton won dit seizoen dan wel twee derde van de races, het middenveld van de Formule 1 is in elkaar geschoven. "Die afwisseling is goed voor de sport", vindt Bleekemolen. "Je kunt niet stellen dat het saai is geweest."

Het F1-seizoen in cijfers: het aantal teams dat het podium haalde sinds 2014 - NOS

De meeste ogen zijn doorgaans gericht op de leider van een race en zijn naaste belagers, maar ook daarachter was het volgens Dekker meer dan de moeite waard. "Als je kijkt naar het gevecht om de vijfde plaats, heb je een geweldig seizoen gehad. Het leuke is: als er vooraan wat gebeurt, vechten die coureurs dus ineens om het podium. Daarom was het een leuk seizoen." Daarbij vielen de zeges van Pierre Gasly (Alpha Tauri) en Segio Pérez (Racing Point) het meest op. Dekker: "Het belangrijkste is het verloop van de race, hoe zit het met de safety cars? Zowel Pérez als Gasly had de zege te danken aan de safety car, ofwel incidenten op de baan op een gunstig moment." 'Verstappen wint op eigen kracht' Voor Van der Garde en Bleekemolen zijn daarom de twee zeges van Verstappen, in Engeland in augustus en afgelopen zondag in Abu Dhabi, hun hoogtepunten van het seizoen. "Hij deed het op eigen kracht en zondag in Abu Dhabi op spectaculaire wijze."

Max Verstappen viert feest na zijn zege in Abu Dhabi - AFP