Aanklager Strafhof: aanwijzingen Venezuela voor misdaden tegen menselijkheid

Volgens de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof in Den Haag is er een "redelijke basis" om aan te nemen dat het autoritaire regime in Venezuela misdaden tegen de menselijkheid heeft gepleegd.

Dat staat in het jaarrapport van het Strafhof, dat sinds 2018 onderzoek doet naar Venezuela. Volgend jaar wordt er waarschijnlijk besloten of er een volwaardig strafonderzoek naar het Venezolaanse regime wordt gestart.

De Verenigde Naties stelden in september al vast dat het regime van president Nicolás Maduro zich systematisch schuldig maakt aan mensenrechtenschendingen, waaronder misdaden tegen de menselijkheid als moord en marteling.

Anti-regeringsprotesten

In 2017 waren er maandenlang demonstraties tegen de regering, die de strijd was aangegaan met de oppositiemeerderheid in het parlement. In die periode werden veel beschuldigingen geuit van marteling, willekeurige arrestaties en mishandeling door veiligheidstroepen. Zeker 125 demonstranten werden omgebracht.

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch reageert positief op het rapport van het Internationaal Strafhof. Het helpt de slachtoffers van het Maduro-regime in hun zoektocht naar gerechtigheid, aldus de mensenrechtenorganisatie.