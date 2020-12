Kiesmannen VS bevestigen winst van Biden in presidentsverkiezingen

Joe Biden heeft een meerderheid van de 538 kiesmannen in de Verenigde Staten achter zich gekregen. Volgens persbureaus Reuters en AP heeft Biden de grens van 270 kiesmannen gepasseerd.

Vandaag komen in alle vijftig staten de kiesmannen bijeen die namens de kiezers de winnaar in hun staat aanwijzen. De uitslagen van die bijeenkomsten druppelen een voor een binnen, maar de 55 kiesmannen van Californië hebben Biden volgens de persbureaus al over de 270 kiesmannen getild.

President Trump zei eerder tegen journalisten dat hij het Witte Huis zou verlaten als het kiescollege Biden officieel zou uitroepen tot verkiezingswinnaar.