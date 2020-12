Kiesmannen VS bevestigen winst Biden in presidentsverkiezingen

Joe Biden heeft een meerderheid van de 538 kiesmannen in de Verenigde Staten achter zich gekregen. Volgens persbureaus Reuters en AP heeft Biden de grens van 270 kiesmannen gepasseerd.

Vandaag komen in alle vijftig staten de kiesmannen bijeen die namens de kiezers de winnaar in hun staat aanwijzen. In theorie kunnen ze afwijken van de keuze van de kiezers, maar dat gebeurt in de praktijk zelden. Eerder was al duidelijk dat de Democraat 306 kiesmannen achter zich zou krijgen op basis van de verkiezingsuitslagen. Trump verzamelde 232 kiesmannen.

De uitslagen van de bijeenkomsten van de kiesmannen druppelen staat voor staat binnen, maar de 55 kiesmannen van Californië hebben Biden volgens de persbureaus al over de benodigde 270 kiesmannen getild.

Beëdiging op 20 januari

President Trump, die de uitslag van de presidentsverkiezingen betwist, zei eerder tegen journalisten dat hij het Witte Huis zou verlaten als het kiescollege Biden officieel zou uitroepen tot verkiezingswinnaar.

Nu blijkt dat Biden een meerderheid van de kiesmannen achter zich heeft, erkennen steeds meer vooraanstaande Republikeinen zijn verkiezingswinst. Onder hen zitten de senatoren Roy Blunt en Lindsey Graham. Met name Graham steunde Trump als senator van South Carolina de afgelopen maand fel in Trumps pogingen de verkiezingsuitslag aan te vechten.

Op 20 januari is de beëdiging van de nieuwe president, zeer waarschijnlijk Biden dus, in Washington. Dan wordt ook de nieuwe vicepresident, Kamala Harris, beëdigd.