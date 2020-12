Kiescollege VS bevestigt overwinning Biden, 'tijd om bladzijde om te slaan'

Het kiescollege in de VS heeft Joe Biden uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen in de VS. De Democraat kwam zoals verwacht uit op 306 kiesmannen. Dat is meer dan de benodigde meerderheid van 270 kiesmannen om de nieuwe president te worden. President Trump veroverde 232 kiesmannen.

Vandaag kwamen in alle vijftig staten de kiesmannen bijeen die namens de kiezers de winnaar in hun staat aanwijzen. In theorie konden ze afwijken van de keuze van de kiezers. Maar dat gebeurt in de praktijk zelden, zo bleek ook in deze verkiezingen. Geen enkele kiesman week af van de keuze van de kiezer.

President Trump, die de uitslag van de presidentsverkiezingen betwist, zei eerder tegen journalisten dat hij het Witte Huis zou verlaten als het kiescollege Biden officieel zou uitroepen tot verkiezingswinnaar.

'Democratie heeft gezegevierd'

In een toespraak nadat het kiescollege zijn overwinning had bevestigd, vroeg Biden president Trump dan ook "respectvol" zijn nederlaag te erkennen.

Biden benadrukte verder dat de "democratie heeft gezegevierd". Volgens hem werden de kernwaarden van de VS door de aanhoudende pogingen van president Trump om de verkiezingsuitslag aan te vechten "op de proef gesteld en bedreigd", maar bleven ze uiteindelijk intact.

In zijn speech vanuit zijn woonplaats Wilmington ging hij ook nog in op de zaak die de staat Texas had aangespannen bij het Hooggerechtshof om bezwaar te maken tegen de uitslagen in Pennsylvania, Georgia, Wisconsin en Michigan. De zaak werd gesteund door 18 staten waar Trump had gewonnen, 126 Republikeinse Congresleden en ook Trump zelf.

Volgens Biden had de VS "nooit eerder zoiets extreems" gezien. Biden: "Het was een poging om stemmen van meer dan 20 miljoen mensen weg te vagen. Gelukkig wees het Hooggerechtshof dit meteen unaniem af. Dat was een duidelijk signaal."

Daarmee was volgens hem de integriteit van de verkiezingen in de VS overeind gebleven. "Het is nu tijd de bladzijde om te slaan. Ik wil een president zijn voor iedereen. Ook voor degenen die niet op mij hebben gestemd", zo sloot Biden af.

Beëdiging op 20 januari

Nadat het kiescollege Biden als winnaar had uitgeroepen, erkende een aantal vooraanstaande Republikeinen, zoals Lindsey Graham, hem als de aanstaande president. Graham, senator van South Carolina, steunde Trump de afgelopen maand in zijn pogingen de verkiezingsuitslag aan te vechten.

Op 6 januari worden de stemmen van de kiesmannen nog eens formeel gecertificeerd door het Congres. Op 20 januari is de beëdiging van Biden in Washington. Dan wordt ook de nieuwe vicepresident, Kamala Harris, beëdigd.