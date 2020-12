Ineens verschijnt de rugbyhelm weer onder de lat: Cech keept bij Chelsea O23

Hij had zijn handschoenen al opgeborgen en een rol als adviseur aangenomen, maar maandagavond stond de voetbalpensionaris plots weer onder de lat. Als altijd herkenbaar aan zijn rugbyhelm: de 38-jarige Petr Cech. De doelman stond in de basis bij Chelsea onder 23 in de competitiewedstrijd tegen Tottenham Hotspur. Cech moest twee keer vissen, maar boog met zijn ploeg wel een 2-0 achterstand om in een 3-2 overwinning. Het leverde Chelsea behalve de drie punten ook de koppositie op in de jeugdcompetitie.

De (voormalige) topkeeper speelde tussen 2004 en 2015 bijna vijfhonderd officiële duels voor Chelsea, waarna hij naar stadgenoot Arsenal vertrok. Na vier jaar voor die Londense club actief te zijn geweest, besloot de 124-voudig Tsjechisch international dat het mooi was geweest. Zijn laatste duel was in mei 2019: de verloren Europa League-finale met Arsenal, nota bene tegen Chelsea: 4-1. Adviseur van Chelsea Cech keerde na zijn actieve carrière terug op Stamford Bridge in een rol als adviseur, maar in oktober van dit jaar prijkte zijn naam prompt op de lijst met ingeschreven spelers voor de Premier League. "Dat is geen actie uit romantiek", zei manager Frank Lampard destijds. "We verwachten niet dat we hem hoeven in te zetten. Maar als we toch in een crisis terechtkomen, dan is er niemand beter om op te stellen dan Petr."

Petr Cech maandagavond in het duel van Chelsea onder 23 met de leeftijdsgenoten van Tottenham Hotspur - Getty

Cech zelf verklaarde recent nog klaar te zijn als de club hem nodig zou hebben en dat bleek dus maandagavond. Dat was omdat de andere doelmannen van Chelsea onder 23 bij het eerste elftal zitten, of dit weekend al voor andere jeugdelftallen speelden. Tijdens de wedstrijd kreeg Cech vier schoten op doel te verwerken, zag hij de andere dispensatiespeler Danny Drinkwater met rood van het veld gestuurd worden en moest hij als ervaren speler een opstootje tussen beide ploegen sussen. IJshockeycarrière Overigens verraste Cech al eerder, toen hij in oktober vorig jaar, niet lang na het beëindigen van zijn voetballoopbaan, ineens opdook als ijshockeykeeper. Hij debuteerde glansrijk. Spelend met de logo's van Chelsea en Arsenal op zijn helm, stopte de goalie twee penalty's voor het Britse Guildford Phoenix.

Cech stopt twee penalty's en wint shoot-out bij ijshockeydebuut - NOS