Jos Verstappen: 'Max nog steeds groeiende, maar ook al heel sterk'

Jos Verstappen hoopt vurig dat zoon Max komend seizoen wel in een Red Bull-wagen stapt die in staat is de concurrentie met Mercedes een heel jaar vol te houden.

Max Verstappen liet zondag met de winst in Abu Dhabi, na Spanje zijn tweede grandprixzege van het seizoen, andermaal zien dat hij wel degelijk de strijd met de Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas aankan.

Toch had vader Jos liever gezien dat zijn zoon zich dit jaar serieus in de strijd om de wereldtitel had kunnen mengen. "Het is niet wat we gehoopt hadden. Ik kan nou niet zeggen dat we een kans hebben gehad om voor het kampioenschap te gaan", vertelde Verstappen senior bij de première van een documentaire over Max.

'Auto was langzaam'

Dat de strijd uitbleef, ligt volgens Verstappen aan één ding: "De auto. Max heeft een heel sterk jaar achter de rug. Hij stond er altijd en hij laat zien dat hij bij de besten hoort. Daar twijfel ik niet meer aan, maar de rest moet ook kloppen om zo'n kampioenschap binnen te halen. De auto was gewoon vanaf het begin te langzaam."

Verstappen houdt, ondanks het uitblijven van een kampioenschap in de koningsklasse van de autosport, het volste vertrouwen in zijn zoon. "Max is nog groeiende, maar hij is gewoon ook al heel sterk. Nu moeten we zorgen dat hij een auto krijgt waarin hij het kan laten zien."