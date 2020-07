Geplaagde Griezmann onderscheidt zich nu eens in positieve zin bij Barça

De Spaanse grootmacht blonk de afgelopen jaren uit in het doen van peperdure aankopen die niet passen in de speelwijze die het 'Barcelona-dna' voorschrijft. Onder meer Philippe Coutinho en Ousmane Dembélé kwamen als gevolg daarvan nooit tot wasdom en dit seizoen lijkt Griezmann hetzelfde lot beschoren.

Ook voor en na zijn treffer onderscheidde Griezmann zich in positieve zin, spelend in een tweemansvoorhoede met Luis Suárez en Messi kort daarachter. Het zal een welkome afwisseling geweest zijn voor de Fransman, in een seizoen waarin hij voor velen symbool staat voor wat er bij Barcelona fout gaat.

Griezmann ontving de bal op slag van rust van Lionel Messi en speelde hem met veel gevoel in een boog over Villarreal-doelman Sergio Asenjo in het doel. Het artistieke hoogstandje paste precies, via de onderkant van de lat plofte de bal binnen.

Zelden liet Antoine Griezmann dit seizoen zien waarom Barcelona vorig jaar 120 miljoen euro voor hem heeft neergeteld. Maar de uitwedstrijd tegen Villarreal (4-1 zege) was een positieve uitzondering in een tegenvallend seizoen, met onder meer een prachtige doeltreffende stiftbal.

De Frans international komt het best tot zijn recht kort achter een diepe spits of komend van rechts. De positie rechts voorin is bij Barcelona echter het domein van Messi en een schaduwspits ontbreekt in de speelwijze van de Catalanen. Dus werd Griezmann weggestopt op de linkerflank, waar zijn inbreng achterblijft bij de verwachtingen.

In Villarreal slaagde Griezmann er dus wel in uit te blinken. Ook bij de 0-1 was hij betrokken, Villarreal-verdediger Pau Torres kon alleen voorkomen dat de 29-jarige aanvaller scoorde door de bal in zijn eigen doel te tikken.

In spoor van Real Madrid

De snelle openingstreffer bleek de opmaat naar een doelpuntrijke en boeiende wedstrijd. Gerard Moreno maakte gelijk namens Villarreal, waarna Suárez de voorsprong voor Barcelona in ere herstelde (1-2). Na de gevoelige en trefzekere stift van Griezmann op slag van rust, was het slotakkoord voor invaller Ansu Fati, die kort voor tijd de 1-4 binnen schoot.

Barcelona blijft dankzij de zege in Villarreal in het spoor van Real Madrid, dat eerder op zondag met 1-0 won bij Athletic Club. De achterstand op de koploper bedraagt met nog vier speelronden te gaan vier punten.