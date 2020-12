Al 71 skeletten in massagraf Vianen, waarschijnlijk slachtoffers van veldslag

In het massagraf dat vorige maand werd ontdekt in Vianen zijn inmiddels 71 skeletten gevonden. Het gaat volgens de gemeente waarschijnlijk om slachtoffers van een veldslag ten tijde van de Stichtse Oorlog of Tachtigjarige Oorlog.

Het graf kwam aan het licht bij werkzaamheden aan de stadsgracht. Er liggen voornamelijk tieners en jongvolwassenen, meldt RTV Utrecht. Bij twee skeletten is bewijs gevonden van extreem geweld. Bij het ene is het heiligbeen doorgehakt en bij het andere is de bovenkant van het schedeldak geslagen.

De gemeente Vijfheerenlanden brengt het graf in verband met de Stichtse Oorlog (1481-1483) en de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Vianen werd in 1567 door de Spanjaarden ingenomen. "Als deze jongens toen zijn gevallen dan is er dus formeel sprake van slachtoffers die net aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog zijn gevallen", aldus de gemeente.

Archeologen spraken eerder al van een bijzondere vondst: